FUTEBOL Com gol de Vizeu no fim, seleção brasileira garante vitória no sub-20

Precisando vencer para manter esperanças de classificação no Sul-Americano sub-20, a seleção brasileira enfrentou a Venezuela na noite deste domingo (5). O confronto aconteceu no Estádio Atahualpa e terminou com a vitória do Brasil por 1 a 0.

Primeiro Tempo

A seleção venezuelana chegou pela primeira vez com perigo antes dos 5 minutos de jogo. Em cobrança de falta, Herrera cabeceou na direção do gol de Lucas Perri, que, atento, fez a defesa com tranquilidade.

Antes do relógio marcar 10 minutos, a Venezuela chegou novamente com perigo. Em chute de Chacón, Lucas Perri precisou trabalhar novamente para evitar o gol venezuelano.

A seleção da Venezuela pressionou mais no início de partida e chegou novamente com Chacón, que chutou com perigo e obrigou nova boa defesa de Perri.

A primeira grande chance da seleção brasileira aconteceu apenas aos 20 minutos de jogo. Em cobrança de escanteio de Matheus Sávio, Richarlison cabeceou dentro da área e a bola explodiu no travessão venezuelano.

Quase aos 30 minutos, o Brasil teve nova chance perigosa. Com uma falta na entrada da grande área, Matheus Sávio bateu por baixo e a bola acabou ficando na barreira. Na sequência, a falta de ataque deu a Venezuela a posse de bola.

Aos 35, a seleção brasileira teve um gol anulado. Em cruzamento de David Neres, Richarlison cabeceou em direção ao gol e a bola sobrou para Vizeu, que mandou para o fundo das redes. Mas uma falta de Richarlison no goleiro Fariñez na subida, invalidou o lance e anulou o gol.

No último minuto da primeira etapa, um novo choque entre jogador brasileiro e goleiro venezuelano invalidou o lance. Richarlison estava na jogada quando acabou cometendo a falta em Fariñez. Logo em seguida, o primeiro tempo acabou com 0x0 no placar.

Segundo Tempo

Logo nos primeiros segundos da etapa complementar a Venezuela teve grande chance de abrir o placar. Após falta de Rogério em Córdova, Soteldo foi para a cobrança e a bola passou por toda área brasileira, mas acabou saindo na linha de fundo.

Aos 5 minutos, uma boa chance para a seleção brasileira com Felipe Vizeu. O atacante foi lançado na área, mas acabou surpreendido por Fariñez, que se antecipou e ficou com a bola.

Quase aos 20 minutos, o Brasil teve nova chance em bola parada. David Neres chegou perto da grande área e foi derrubado. Na cobrança de falta, Fariñez saiu do gol e defendeu, evitando o gol da seleção brasileira.

Aos 23 foi a vez da seleção venezuelana quase balançar as redes. Herrera chegou bem e deu chute forte de fora da área. A tentativa do camisa 8 da seleção venezuelana bateu na trave do goleiro Lucas Perri, que só acompanhou no lance.

Quase aos 30 minutos, a seleção venezuelana pediu pênalti em jogada duvidosa. Após jogada de Soteldo lançando Chacón, o jogador foi derrubado na área por Gabriel, mas árbitro mandou seguir.

Aos 35 minutos, nova chegada da seleção brasileira com Felipe Vizeu. O camisa 9 brasileiro recebeu dentro da grande área e chutou cruzado em direção ao gol, mas a bola acabou nas mãos de Fariñez, que estava atento ao lance.

Aos 38, a Venezuela chegou com perigo com Soteldo. O camisa 10 da seleção venezuelana entrou na área e chutou cruzado em direção ao gol, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo.

Quase aos 45 minutos do segundo tempo, a seleção brasileira conseguiu, enfim, balançar as redes no Atahualpa. Com um chute de longa distância, Felipe Vizeu balançou as redes venezuelanas e fez 1 a 0 no placar.

A Venezuela ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu o empate na partida. A partida terminou 1 a 0 para o Brasil, que chegou a 4 pontos na tabela de classificação.

O próximo confronto da seleção brasileira será diante da Argentina, na próxima quarta (8) às 23h30. No mesmo dia, a Venezuela enfrenta o Uruguai às 21h30.