EUROPA Com gol de Neymar, Barça bate Alavés

e conquista Copa do Rei pela 29ª vez

Com um gol do atacante Neymar, o Barcelona derrotou o Alavés neste sábado (27), por 3 a 1, no estádio Vicente Calderón, em Madri, e conquistou o título da Copa do Rei pela 29º vez na história -o terceiro seguido.

No Barça desde 2013, o triunfo marca o décimo título de Neymar com o clube, que termina a temporada apenas com um troféu entre os três principais disputados -foi vice-campeão do Campeonato Espanhol e não passou das quartas de final da Liga dos Campeões.

Além de Neymar, Messi e Alcácer, que substituiu Suárez, suspenso, marcaram os gols do Barcelona no adeus do técnico Luis Enrique. Theo Hernández, numa cobrança de falta, descontou para o Alavés.

Trata-se do terceiro título de Neymar na Copa do Rei. Além desses três, ele tem ainda dois do Campeonato Espanhol (2014/15 e 2015/16), dois da Supercopa da Espanha (2013/14 e 2016/17), um da Liga dos Campeões (2014/15), um do Mundial de Clubes (2015/16) e um da Supercopa da Europa (2015/16).

O Barcelona se consagra cada vez mais como o maior campeão da Copa do Rei. Com 29 troféus, tem seis a mais em relação ao segundo maior campeão, o Athletic Bilbao, que tem 23. O Real Madrid possui 19.

O jogo marcou a despedida de Luis Enrique ao clube. O treinador deixa o comando da equipe com novetítulos. Entre eles, a Liga dos Campeões de 2014/15. O substituto do técnico ainda não foi revelado. Segundo o clube, o anúncio será feito na próxima segunda-feira (29). Segundo a mídia espanhola, o Barça vai contratar Ernesto Valverde, do Athletic Bilbao.

O jogo também foi último oficial no estádio Vicente Calderón, que pertence ao Atlético de Madri. A partir da próxima temporada, o clube mandará os seus jogos em uma nova arena, que terá capacidade para quase 70 mil pessoas. O Vicente Calderón pode receber até 55 mil torcedores.