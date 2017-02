LÍDER PROVISÓRIO Com gol de Messi no final, Barça vence Atlético em Madri pelo Espanhol

O Barcelona teve a chance de recuperar a confiança da torcida diante de um rival neste domingo (26) e aproveitou: vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madri em pleno Vicente Calderón. O brasileiro Rafinha abriu o placar para os visitantes aos 18 min do segundo tempo, mas Diego Godín selou a igualdade aos 25 min com um toque de cabeça. Aos 41 min, Messi marcou o gol decisivo e voltou a mostrar porque o Colchonero é a maior vítima de sua carreira.

Com o triunfo, o time de Luis Enrique assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol com 54 pontos, dois a mais que o Real Madrid. No entanto, os merengues ainda podem voltar à ponta se vencerem o Villarreal ainda nesta tarde, a partir das 16h45 (de Brasília). O Atlético, por sua vez, é o quarto colocado com 45.

Neymar não comprometeu o desempenho ofensivo do Barcelona com erros, mas pouco produziu além de algumas arrancadas voluntariosas.

Livre da máscara que protegeu seu nariz fraturado na vitória sobre o Leganés, Rafinha Alcântara fez a festa do Barcelona aos 18 min do segundo tempo, quando abriu o placar para o time catalão. O brasileiro aproveitou duplo rebote deixado por Neymar e Suárez, cujos chutes bateram na marcação do time de Diego Simeone. Rafinha pegou a sobra e tocou cruzado no canto direito do goleiro Oblak, que vinha segurando as investidas do Barça até então.

LÁ E CÁ

Na marca dos 25 min da etapa complementar, no entanto, o uruguaio Diego Godín tocou de cabeça na primeira trave após cobrança de falta para selar o empate.

Já aos 41 min, Messi voltou a mostrar porque gosta de enfrentar o Atlético de Madri: o argentino cobrou falta e correu para a área a tempo de receber o passe de Suárez. O primeiro chute foi bloqueado por Savic, mas o próprio craque pegou o rebote e empurrou para o fundo da rede.