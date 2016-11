RETA FINAL Com gol de Dudu, Palmeiras vence Botafogo e fica a uma vitória do título

O Palmeiras fez sua parte ao vencer o Botafogo neste domingo (20) por 1 a 0, mas não pôde comemorar o título do Campeonato Brasileiro com antecedência por conta do empate do vice-líder Santos sobre o Cruzeiro.

Para levantar a taça com duas rodadas de antecedência, a equipe alviverde precisava de uma derrota dos santistas e ao menos um empate do Flamengo, que ainda joga às 19h30 deste domingo diante do Coritiba.

Com os resultados de momento, os palmeirenses continuam na ponta com 74 pontos seguidos pelo Santos, com 68. Já os flamenguistas podem terminar esta rodada com no máximo 69 pontos e ficam com o sonho do título um pouco mais distante.

No próximo final de semana, diante da Chapecoense, em casa, o Palmeiras só depende de si para garantir o troféu que não conquista desde 1994.

A tranquilidade na reta final do torneio veio graças ao atacante Dudu. Melhor do confronto, o jogador de 24 anos fez o único gol do jogo, aos 17 min da etapa final.

A rede balançou justamente no momento em que a equipe paulista era pior que o Botafogo. Em um contra-ataque rápido, Gabriel Jesus recebeu a bola na esquerda e cruzou com precisão na cabeça de Dudu.

Os mais de 39 mil torcedores presentes no Allianz Parque soltaram da garganta o grito que estava preso desde o primeiro tempo, quando as melhores oportunidades pararam nas defesas do goleiro Sidão.

Nervoso com a possibilidade de título, o time perdeu chances que costuma não desperdiçar. A tensão ficou ainda maior quando aos 11 minutos o zagueiro Yerri Mina foi substituído com dores na coxa. O jogador era dúvida antes da partida, mas foi o escolhido de Cuca para começar jogando.

O Palmeiras foi para o vestiário sabendo da derrota parcial do Santos por 1 a 0 e voltou com uma postura mais agressiva. No entanto, abriu espaços e por pouco não saiu atrás no placar.

No fim da partida, o locutor do estádio anunciou o empate de 2 a 2 no Mineirão e a comemoração dos palmeirenses foi similar a de um título.