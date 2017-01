AMISTOSO Com gol de Dudu, Brasil vence

a Colômbia no Jogo da Amizade

O atacante Dudu foi o autor do gol da vitória do Brasil na vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, em amistoso realizado nesta quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O triunfo deixa a Seleção em primeiro no ranking da Fifa, ultrapassando a Argentina. O duelo, que não contou com jogadores que atuam no futebol europeu, foi batizado de Jogo de Amizade, em virtude da aproximação dos dois países por conta do acidente do avião da Chapecoense, que caiu na cidade de Medellín, na Colômbia, no dia 29 de novembro. A renda da partida será destinada às famílias das vítimas da tragédia.

Antes da partida, os quatro brasileiros sobreviventes - Jakson Follman, Neto, Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel - foram homenageados no gramado. Depois, um minuto de aplausos para as 71 vítimas que morreram no acidente, que levava a Chapecoense para o primeiro jogo da final da Sul-Americana, em Medellín, contra o Atlético Nacional.



O Engenhão não estava cheio para receber Brasil e Colômbia, no Jogo da Amizade. Apesar de muitos espaços vazios, a torcida fez a festa na arquibancada. Ouviam-se muitos cânticos comuns em partidas dos clubes cariocas. Quando o volante Willian Arão, do Flamengo, pegava na bola, os botafoguenses não perdoavam, e os Rubro-Negros respondiam na mesma moeda.



Em campo, o primeiro tempo começou morno, até pela falta de ritmo dos jogadores, que vinham de pré-temporada em seus clubes. Mas as duas seleções mostraram a que vieram logo desde o apito inicial. O Brasil com a bola nos pés, tocando passes no ataque, com a Colômbia esperando um erro para sair no contragolpe.



Desta forma, os colombianos chegaram com perigo. Weverton teve que trabalhar em chute de Borja, que avançou nas costas de Rodrigo Caio. O zagueiro do São Paulo viria dar espaço novamente, agora para Téo Gutiérrez. Contudo, ele se recuperou e tirou a bola da defesa. Uribe ainda mandou no travessão, após cruzamento de Macnelly Torres.

O Brasil, por outro lado, chegava trabalhando bem a bola. O entrosamento não era bom, mas a qualidade técnica sobressaía. Em dois lances, a defesa da Colômbia foi bem, travando o chute. Arão também teve sua chance, pegando o rebote de lance do palmeirense Dudu, mas mandando para fora. Lucas Lima fez González trabalhar em chute forte pela esquerda.



Tite fez algumas alterações na equipe no intervalo, dando chance a novos jogadores. Um deles aproveitou sua chance logo com minuto. Rodriguinho, que entrou no lugar de Arão, começou a jogada corintiana e rolou para Fágner. O lateral cruzou e Diego Souza finalizou, para linda defesa de González. Mas Dudu aproveitou o rebote para colocar a Seleção em vantagem.



Após o gol relâmpago no segundo tempo, as duas equipes caíram um pouco de produção e jogo ficou bastante morno. O Brasil ainda saía mais para o jogo, buscando a qualidade de Diego, Dudu, Scarpa e Luan no ataque. O meia do Fluminense teve uma boa oportunidade, após arrancar pela direita e finalizar nas mãos de González. No fim, Berrío, pretendido pelo Flamengo, quase empatou o confronto, mas chutou para fora.



FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 0 COLÔMBIA



Local : Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro

Data-Hora : 25/1/2017 - 21h45h

Árbitro : Jorge Ignacio Baliño (ARG)

Auxiliares : Lucas Andres Germanotta e Gabriel Alfredo Chade (ARG)

Público/renda: 18.695 pagantes / R$ 1.219.675,00



Cartões amarelos: Geromel e Lucas Lima (BRA), Abel Aguilar (COL)

Cartões vermelhos: Não houve



Gol: Dudu - 1'/2°T (1-0)



BRASIL : Weverton; Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos (Jorge - intervalo); Walace, Willian Arão (Rodriguinho - intervalo) e Lucas Lima (Gustavo Scarpa - 23'/2°T); Dudu (Camilo - 33'/2°T), Robinho (Diego - intervalo) e Diego Souza (Luan - 17'/2°T). Técnico : Tite.



COLÔMBIA : David González; Bocanegra, Felipe Aguilar, Tesillo e Farid Díaz (Balanta - 16'/2°T); Abel Aguilar (Cuéllar - 23'/2°T), Mateus Uribe e Macnelly Torres (Montoya - intervalo); Copete (Hernández - 16'/2°T), Borja (Rangel - 23/2°T) e Téo Gutiérrez (Berrío - intervalo). Técnico : José Pekerman