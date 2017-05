AUTOMOBILISMO Com etapa marcada em Campo Grande, Copa Truck estreia neste domingo A primeira corrida na capital goiana terá o paulista Roberval Andrade

Formada por dissidentes da Fórmula Truck - tradicional categoria do automobilismo brasileiro -, a Copa Truck estreia neste domingo (28), com prova no Autódromo Internacional de Goiânia (GO). A etapa antecede a de Campo Grande, marcada para 11 de junho.

A primeira corrida na capital goiana terá o paulista Roberval Andrade (Iveco) na pole position. No sábado, o piloto dominou o ranking dos oito mais rápidos da primeira parte da sessão classificatória e abriu vantagem de pouco mais de três décimos sobre o veterano Adalberto Jardim (Volkswagen), com quem dividirá a primeira fila.

Emocionado, Andrade não economizou na comemoração da pole. “A Copa Truck é um recomeço. É numa nova atmosfera, com novos objetivos, e começar assim é uma motivação enorme”, afirmou. O tempo de volta que colocou o paulista na frente dos outros 18 caminhões do grid foi de 1min50s598.

O formato da Copa Truck prevê disputas regionais. As etapas de Goiânia e de Campo Grande compõem a Copa Centro-Oeste. A Copa Nordeste terá corridas em Caruaru (PE) e Fortaleza (CE), ao passo que a Copa Sudeste engloba os circuitos de Curvelo (MG) e São Paulo (SP).

A rodada dupla em Goiás, com duração de 25 minutos cada corrida e início a partir das 13h (MS), será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 3.