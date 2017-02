JUDÔ Com estreia de Sarah em novo peso, Brasil inicia ano em torneios europeus Piauiense dá adeus ao ligeiro (48kg) e

Após um 2016 recheado de desafios, sendo o principal os Jogos Olímpicos disputados no Rio de Janeiro, o Brasil abrirá o novo ano no judô em competições na Europa. No feminino, o país terá pela frente o Aberto de Sofia, na Bulgária, enquanto no masculino irá participar do Aberto de Odivelas, em Portugal, ambos nos dias 4 e 5 de fevereiro. Há algumas mudanças em relação ao ano passado, e a principal delas, ao menos nesses campeonatos, será a troca de categoria da campeã olímpica de Londres 2012, Sarah Menezes. Ela deixa o ligeiro (48kg) para brigar no meio-leve (52kg). Na Olimpíada de 2016, a judoca foi derrotada na repescagem, sofrendo uma luxação no cotovelo por causa de uma chave de braço, e saiu sem subir ao pódio.

Em seu peso antigo, a piauiense de 26 anos é a quinta colocada no ranking mundial. Mas, com a troca de categoria, ela perde essa pontuação. Portanto, precisará recomeçar do zero para voltar ao topo da listagem da Federação Internacional de Judô (IJF). Sua primeira competição será o Aberto de Sofia. O objetivo é, principalmente, retomar o ritmo de torneios e se preparar para o Grand Slam de Paris, que ocorre nos dias 11 e 12 deste mês e vale pontos importantes.

-Estou praticamente reiniciando no judô. Tudo está sendo importante. São novas adversárias, mais altas e com força diferente. Vou começar do zero, sem nenhuma pontuação no ranking. É um ano de adaptação - explicou Sarah Menezes, que, em Paris, já poderá encarar nomes como campeã olímpica Majlinda Kelmendi, do Kosovo, e a titular do Brasil no Rio, Érika Miranda, três vezes medalhista em Campeonato Mundial, em seu novo peso.

Em Sofia, Sarah Menezes terá a companhia da compatriota Érika Miranda. Enquanto as meninas buscam sucesso na Bulgária com as lutas começando às 14h (de Brasília), no dia 4 de fevereiro, os homens vão encarar um desafio em Odivelas, Portugal.

São eles:Eric Takabatake (60kg), Victor Penalber (81kg), Luciano Corrêa (100kg) e Rafael Buzacarini (100kg). Eric lutará no sábado, dia 4, enquanto Victor, Luciano e Rafael lutarão no domingo, dia 5 de fevereiro. As preliminares começam às 12h (horário de Brasília). Todos esses atletas foram convocados para o Grand Slam de Paris. Portanto, os Abertos servirão de preparação.



Na França, eles terão a companhia de Larissa Farias (48kg), Rafaela Silva (57kg), Yanka Pascoalino (63kg), Maria Portela (70kg), Maria Suelen Altheman (+78kg), Daniel Cargnin (66kg), Eduardo Yudy Santos (81kg), David Moura (+100kg) e Rafael Silva (+100kg).

ESTREIA DE NOVAS REGRAS

Esporte que levou 22 vezes o Brasil ao pódio olímpico, o judô vai renovar as regras o novo ciclo. A principal alteração está na pontuação: o Yuko não existirá mais, fazendo com que os judocas consigam anotar no placar apenas com waza-ari e Ippon. Ao contrário do que acontecia antes, dois waza-aris não se transformam mais em um Ippon. Os brasileiros já poderão vivenciar essas mudanças nos Abertos Europeus. Para não sentirem tanta diferença, receberam orientação no Camp de treinamentos que aconteceu na cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo.

O tempo de luta também sofreu alteração. O combate masculino, que tinha cinco minutos de duração, passará a ter quatro, assim como já acontece há alguns anos com as mulheres. Essa troca foi para deixar claro para o Comitê Olímpico Internacional (COI) que a Federação de Judô equipara homens e mulheres.

As punições, tão importantes para o resultado final de uma luta, também sofreram mudanças. Antes, quatro shidos, como são chamadas as sanções, eliminavam o judoca. Agora, apenas três já tiram o atleta do combate. A catada de perna, golpe que eliminou Rafaela Silva na Olimpíada de Londres, não resulta mais na desclassificação do atleta, dando apenas um punição para o infrator.

Na temporada 2017, a principal competição é o Campeonato Mundial, que será realizado em Budapeste, na Hungria, em agosto. Antes, serão realizadas diversas competições do circuito mundial já com as novas regras.