No Morenão Galo vence clássico por 3 a 1 em Morenão com mais de 6 mil torcedores

Há seis anos o clássico Comerário não tinha como palco o estádio Morenão. Na tarde deste domingo, o público compareceu em peso, foram 6,7 mil pessoas para acompanhar a partida, que terminou com vitória do Operário por 3 a 1 sobre o Comercial.

No primeiro tempo, apesar da pressão operariana, o marcador não saiu do zero. Logo no início do segundo tempo, aos 30 segundos, o Operário mostrou que dominaria a partida e sairia vencedor. Leandro Diniz marcou de cabeça e abriu o placar.

Poucos minutos depois, aos 11, o Galo ampliou a vantagem com Wilson, depois de receber belo toque de Eduardo Arroz.

O terceiro gol que sagraria a vitória Operariana veio aos 23 minutos, com belo toque de cobertura de Wilson, que marcou o terceiro do Galo e o segundo dele na partida.

Não demorou muito para que o Comercial se mostrasse mais em campo e aos 25, depois de cruzamento na grande área, o meia Rodrigo Ost diminuiu, mas não adiantou para reverter o placar.

O próximo confronto do Operário, que lidera o Grupo A com nove pontos, será em Chapadão do Sul, contra a Serc, no próximo sábado. O Comercial recebe o Costa Rica, também no sábado, no estádio Morenão.