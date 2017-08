FUTEBOL DE MESA Com "bola quadrada", botonistas disputam Copa Centro-Sul em Campo Grande A competição reúne competidores das regiões Centro-Oeste e Sul do País

Com a participação de 32 botonistas de seis estados e do Distrito Federal, a 1ª Copa Centro-Sul de futebol de mesa será realizada nestes sábado (5) e domingo (6), no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

A competição reúne os melhores competidores das regiões Centro-Oeste e Sul do País, na modalidade “dadinho”.

A categoria é assim conhecida por causa da bola utilizada no jogo, um cubo confeccionado em acrílico ou material semelhante, obrigatoriamente na cor amarela, em que cada face mede 6 mm x 6 mm e o peso varia entre 1g e 3g.

Pelo formato, ganhou apelido de dadinho. Já na categoria “bola 12 toques”, a protagonista da partida é esférica.

As disputas são no segundo piso do shopping, e, no sábado, vão até às 18h. No domingo, os duelos continuam a partir de 10h, com premiação marcada para às 13h.

Na primeira fase, os atletas serão divididos em grupos formados por sorteio e jogarão entre si nas chaves, em turno único.

Ao término da rodada, serão definidas as séries ouro, prata e bronze. Os quatro primeiros botonistas de cada série receberão troféus, ao passo que todos os competidores ganham medalhas de participação.

A Copa Centro-Sul é realizado pela Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems), em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM).