NBA Com 30º triplo-duplo de Westbrook na temporada, Thunder vence Utah Jazz Time brilha arremessando de fora do garrafão, igualando marca de 1998 do Seattle Supersonics

A cada jogo que passa, Russell Westbrook vai mostrando mais e mais que é o cara do Oklahoma City Thunder na liga americana de basquete. Nesta terça-feira, o time jogou diante de sua torcida contra o Utah Jazz, em confronto válido pela temporada regular da NBA. O camisa 0 foi sensacional e conseguiu seu 30º triplo-duplo em 2016/2017, liderando sua equipe rumo à vitória pelo placar de 109 a 106, e se juntando a Oscar Robertson como únicos jogadores a alcançar tal marca em uma só temporada (e provavelmente vem mais por aí).

Foram 43 pontos, 11 rebotes e 10 assistências (é a segunda vez seguida que consegue um triplo-duplo tendo marcado mais de 40 pontos). Vale destacar que a equipe visitante jogou muito bem, tendo dificultado e quase virado o confronto na última parcial. Uma cesta do próprio Westbrook na linha de lance livre, contudo, sacramentou o triunfo.

Além do camisa 0, foram destaques do Oklahoma City Thunder: Enes Kanter (15 pontos e nove rebotes); Alex Abrines (11 pontos); e Doug McDermott (16 pontos e cinco rebotes). Do lado do Utah Jazz, chamaram a atenção: Gordon Hayward (19 pontos); Roodney Hood (18 pontos); George Hill (15 pontos); e John Johnson e Alec Burks (13 pontos). Rudy Gobert também fez 13 pontos e, com 10 rebotes, conseguiu um duplo-duplo apesar do revés de sua equipe.

O elenco, aliás, mostrou que está com a mira mais do que calibrada. O Oklahoma City Thunder igualou uma marca do Seattle Supersonics do ano de 1998 ao começar a partida acertando todas as 12 tentativas de bolas de três que tentou. No fim do jogo, o time de Westbrook e cia. tentou 22 vezes e acertou 15, ou seja, um ótimo aproveitamento de 68,2% nesse fundamento.

Campanhas

Thunder: 35v e 25d (7º do Leste)

Utah Jazz: 37v e 22d (4º do Oeste)