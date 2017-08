FLAMENGO Colombiano Reinaldo Rueda deve ser anunciado como técnico do Flamengo

O colombiano Reinaldo Rueda, campeão da Copa Libertadores pelo Atlético Nacional em 2016, deve ser o novo técnico do Flamengo. A informação é do colunista da Folha de S.Paulo Paulo Vinícius Coelho.

O anúncio oficial será feito após a assinatura do contrato, que deve terminar no fim de 2018, junto do mandato de Eduardo Bandeira de Mello, presidente do clube carioca.



Rueda espera estar presente no jogo de quarta-feira (16), contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. Para isso, terá de correr contra o tempo, já que será necessário ter o visto para trabalhar no Brasil.



Para os flamenguistas envolvidos no acerto final, a probabilidade de que o técnico esteja no banco de reservas no próximo jogo é alta.