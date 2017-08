Futebol Clubes de Série A entram na briga por Roberson, mas Inter reluta em liberar

Avaí, Chapecoense e Atlético-GO, além do Juventude, mantém interesse no atacante Roberson, do Internacional. O jogador é alvo de sondagens de várias equipes, mas o Internacional reluta na liberação por empréstimo.

O primeiro candidato foi o time de Goiás. Há praticamente um mês, o clube fez uma consulta ao empresário do jogador, que foi até o Internacional. Com a negativa do clube em liberar o atleta, a conversa sequer foi adiante.



Agora, Avaí e Chapecoense também mantiveram contatos atrás de informações sobre o atleta de 27 anos. Depois do Juventude, que procurou o Internacional para iniciar uma negociação. Roberson atuou por lá no ano passado e ganhou destaque com a boa campanha da equipe de Caxias do Sul.



"Uma série de clubes têm interesse nele. Mas não houve proposta formal. Acho que o correto é procurar o Inter e a partir do que o Inter disser podemos começar uma negociação", disse o agente do jogador, Jorge Américo, ao UOL Esporte.



O presidente do Juventude, Roberto Tonietto, está pessimista. Sem retorno do Internacional no prazo estipulado para abrir negociação, a última segunda-feira, o mandatário já analisa outras opções no mercado.



Roberson foi indicado por Antonio Carlos Zago ao Inter e foi importante no primeiro semestre. A partir da chegada de Guto Ferreira e de uma lesão no joelho, perdeu espaço no time. Hoje trabalha entre os reservas aguardando nova oportunidade. Ao todo ele soma 23 jogos com três gols marcados, seu vínculo vai até o fim do ano que vem.



O Internacional definiu como regra neste ano a liberação de jogadores por empréstimo apenas com a totalidade, ou quase isso, de salários pagos pelo clube que receber o atleta. Isso dificulta o acordo, principalmente com o Juventude que aceitaria arcar com aproximadamente 50% dos vencimentos do jogador. Roberson não está entre os salários mais altos do time, porém, o valor integral é salgado para o clube da serra gaúcha.