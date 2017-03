CHAPECOENSE Clube usará voo comercial em 1ª viagem internacional após acidente Delegação levará mais de 24 horas para chegar a Maracaibo

A Chapecoense revelou nesta quarta-feira (1) a programação para sua estreia na Libertadores, no dia 7 de março, em Maracaibo, na Venezuela. Para a primeira viagem internacional após o acidente que vitimou seu elenco em 2016, a equipe catarinense utilizará um voo comercial.

A viagem começará no sábado (04), com a saída programada para as 20h30 do aeroporto Serafin Ennos Bertaso em voo fretado até Guarulhos em São Paulo. A empresa responsável pelo translado será a Gol Linhas Aéreas.

A delegação permanecerá em São Paulo até o domingo pela manhã, quando embarca com destino ao Panamá em voo comercial da Copa Air Lines. A chegada à cidade panamenha está programada para as 17h20 e a conexão para Maracaibo será realizada as 21h55. A expectativa é que o time chegue à Venezuela na madrugada de segunda-feira.

A logística para jogos na Venezuela é tida sempre como desafiadora para os clube do Brasil. A delegação da Chapecoense levará mais de 24 horas para chegar a Maracaibo e passará aproximadamente 10h30 em voo para fazer o percurso de 6.500 km.

O clube faz sua estreia na Libertadores contra o Zúlia, às 21h45 (horário de Brasília), pelo grupo 7 -que ainda conta com o Nacional-URU e também o Lanús-ARG.