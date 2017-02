80 cavaleiros Círculo Militar sedia 1ª etapa do

Ranking de salto da Federação Estadual

O Círculo Militar de Campo Grande recebe, no próximo fim de semana, a primeira etapa do Ranking de Salto da Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo (FSMH).

Cerca de 80 cavaleiros e amazonas são esperados para as provas que abrem a temporada 2017 e serão divididas em 19 categorias - com obstáculos que variam de 0,40 cm a 1,40 m.

A amazonas Ana Luísa Colombo, disputará a prova dos 0,90 cm. Em 2016, a jovem competidora de 13 anos saltou nos 0,80 cm, e terminou o ano na quarta posição do ranking.

“Venho treinando os 0,90 cm desde meados do ano passado, estou muito confiante no cavalo. O animal tem que fazer um conjunto com a pessoa. Acho que consigo terminar a temporada em 1º ou 2º lugar neste ano”, diz Ana.

Com apenas sete meses de montaria, Robertto Medina, de 12 anos, é uma das revelações da modalidade. Com rápida evolução, ele ficou com a vice-colocação em duas das quatro etapas disputadas em 2016.

“Quero terminar melhor colocado no ranking 2017. Mas o importante é montar bem nas provas”, afirma Medina, que vai para disputa na prova dos 0,80 cm.

COMPETIÇÃO

O diretor de Secretaria da Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo, Saloir Reis da Silva Filho, explica que os competidores terão pela frente de 8 a 12 obstáculos, dependendo de cada prova. Vence quem tiver o menor número de falta. Dentre as penalidades estão derrubar o obstáculo ou desviar o percurso.

As disputas serão feitas em dois formatos. Nas provas cronometradas, o competidor tem que completar o percurso no menor tempo. Nas provas de tempo ideal, a pista é medida e dá-se um tempo para concluir o percurso. Quem mais se aproximar desse tempo ganha a prova.

As notas serão avaliadas por três juízes da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH). As disputas começam no sábado, às 8h, com a prova dos 0,40 cm. E, continuam no domingo, a partir do mesmo horário. O evento tem entrada gratuita. A hípica do Círculo Militar fica na Rua Rogaciano Ferreira Mendes, n. 270, Bairro Taveirópolis.