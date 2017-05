TROFÉU MARIA LENK Cielo faz seu melhor tempo nos 50m livre desde 2014, mas fica com a prata

No duelo mais aguardado do Troféu Maria Lenk, Bruno Fratus venceu a prova dos 50 m livre, com 21s70, e deixou Cesar Cielo na segunda colocação, com o tempo de 21s79.

Cielo e Fratus devem ser chamados para as vagas excedentes no Mundial de Budapeste.

Apesar da segunda colocação, Cesar Cielo tem o que comemorar. Este foi o seu melhor tempo na prova desde o fim de 2014.

Pela manhã, nas eliminatórias, Cielo havia marcado 21s87, sua melhor marca em duas temporadas, e Fratus 21s83.

O desempenho do campeão olímpico em Pequim-2008 na prova foi o melhor nos últimos dois anos. Em 2016, por exemplo, ele havia obtido como melhor registro 21s91, na seletiva para os Jogos do Rio na qual ficou em terceiro lugar e não obteve classificação.

Cielo foi tricampeão mundial da distância (em 2009, 2011 e 2013) e detém o recorde mundial de 20s91.

No Troféu Maria Lenk, o velocista conquistou uma medalha de ouro no revezamento 4 x 50 m livre e dois bronzes, nos 100 m livre e nos 50 m borboleta.