FUTEBOL INGLÊS Chelsea estreia no Inglês com derrota, duas expulsões e gol de David Luiz

O atual campeão estreou mal na Premier League 2017/2018. Neste sábado (12), em pleno Stamford Bridge, o Chelsea sofreu três gols ainda no primeiro tempo e perdeu para o Burnley por 3 a 2. A equipe de Antonio Conte perdeu Cahill, expulso, e atuou com um a menos durante a maior parte do jogo. No fim do segundo tempo, Fabregas também foi para o vestiário.

Os gols dos visitantes foram marcados por Vokes (duas vezes) e Ward. O estreante Morata e David Luiz diminuíram para o Chelsea. Cahill recebeu o vermelho direto logo aos 13 minutos, quando aplicou uma entrada forte em Defour, ergueu o volante adversário e foi punido pelo árbitro. O técnico italiano foi obrigado a trocar Boga por Christensen para suprir a zaga, de modo que David Luiz seria a única referência experiente no setor.



O brasileiro, no entanto, decepcionou. Afobado e voluntarioso até demais, David Luiz se envolveu em discussões, não marcou sua posição na defesa e subiu para o ataque mais do que deveria, deixando o Chelsea exposto nas chegadas do Burnley.



Foi assim que o primeiro gol de Vokes foi marcado aos 23: nas costas de David Luiz. O atacante recebeu cruzamento de Lowton, fez o giro para tocar de primeira e abriu o placar. Courtois ainda se esticou todo e quase tocou na bola, mas não conseguiu evitar. Quinze minutos depois, aos 38, Ward invadiu a área com relativa tranquilidade, não foi incomodado por Kanté e soltou a bomba para ampliar.



Em seguida, aos 42, Defour levantou para a área e Vokes voltou a completar para a rede, dessa vez de cabeça. As esperanças do Chelsea se iluminaram no segundo tempo, quando Morata substituiu Batshuayi e recebeu bela assistência do brasileiro Willian para diminuir aos 23.



Vale lembrar que o espanhol trocou o Real Madrid pelo Chelsea com a proposta de se tornar o novo homem-gol de Conte. Na reta final do jogo, aos 43, David Luiz recebeu do próprio Morata e fez o segundo dos donos da casa, mas a expectativa azul durou pouco, já que Fabregas recebeu o segundo cartão amarelo aos 35 do segundo tempo e também foi punido com o vermelho.



EVERTON



O atacante Wayne Rooney começou com pé direito o seu retorno ao Everton. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 contra o Stoke City. Rooney foi às redes nos minutos finais do primeiro tempo da partida. O atacante inglês completou de cabeça para o gol após cruzamento. O jogo marcou o retorno do atleta para o time depois de 13 anos defendendo as cores do Manchester United. Rooney atuou pelo Everton entre 2002 e 2004.