DEBAIXO DE CHUVA Chegam ao aeroporto de Chapecó os primeiros corpos das vítimas do acidente

Debaixo de muita chuva, aterrissou no aeroporto de Chapecó por volta de 9h30 (de Brasília) o primeiro avião que traz parte dos corpos das vítimas do acidente aéreo na Colômbia com a equipe da Chapecoense. Mais duas aeronaves são esperadas na próxima hora. O prefeito de Chapecó, que viajou para Colômbia para acompanhar os trabalhos de resgate e identificação dos corpos, foi o primeiro a descer da aeronave.

No próprio aeroporto será realizada uma cerimônia de honras fúnebres em que o presidente Michel Temer, já presente no local, entregará às famílias das vítimas a Ordem do Mérito Desportivo.

Após a cerimônia no aeroporto, haverá um cortejo pelas ruas da cidade catarinense que deve durar cerca de uma hora e meia. Três caminhões decorados com a bandeira e as cores do time vão desfilar com os caixões. Eles já estão posicionados no pátio do aeroporto.

Após o cortejo, os corpos serão levados para a Arena Condá, onde acontece o velório coletivo. Durante a primeira hora, a cerimônia será fechada, apenas com a presença da família e dos amigos das vítimas. Apesar de serem esperadas mais de 50 mil pessoas no velório coletivo, apenas 19 mil poderão entrar no estádio para não exceder a capacidade máxima do local. Na área externa da Arena Condá, foram instalados telões e banheiros químicos para as pessoas que não conseguirem ingressar na cerimônia.