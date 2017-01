3ª fase Chapecoense elimina São Paulo nos pênaltis e avança na Copa SP

A Chapecoense precisou dos pênaltis para eliminar o São Paulo e avançar para a terceira fase da Copinha. Com ampla torcida a seu favor na Arena Capivari, o time catarinense segurou a equipe paulista durante os 90 minutos e venceu nas cobranças de penalidades: 4 a 2.

O primeiro tempo foi de poucas chances claras, mas com o São Paulo com mais posse de bola e com mais ações ofensivas. Nas arquibancadas, o grito de "vamos, vamos, Chape" ecoava no estádio.

A segunda etapa seguiu a mesma toada do primeiro: o São Paulo se mantinha na pressão e a Chapecoense brigava para manter o empate. A principal chance veio aos 19 minutos, quando Igor Neves fez boa jogada pela direita e chutou para a defesa do goleiro Tiepo.

O nervosismo com a dificuldade em conseguir o gol quase custou ao São Paulo. No final da segunda etapa, Rhainer, atacante da Chapecoense, cabeceou no travessão de Lucas Paes. Na sequência, o mesmo Rhainer tentou desarmar uma jogada do time paulista e acabou recebendo o segundo cartão amarelo. A inferioridade numérica, porém, não chegou a ser um problema e a partida foi para os pênaltis.

As cobranças começaram mal para o São Paulo. Primeiro a bater, Militão chutou para a defesa de Tiepo. O goleiro da Chapecoense ainda defenderia o chute de Geovene, deixando o time catarinense em vantagem. Nem mesmo a cobrança desperdiçada por Ronei - Lucas Paes defendeu - impediu a festa da Chape. Ned balançou a rede e definiu o marcador em 3 a 2.

Na próxima fase, a terceira, a Chapecoense enfrentará o Capivariano. A equipe do interior paulista se classificou após vencer o Nova Iguaçu-RJ por 3 a 2.