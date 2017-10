Futebol 2017 Chances de título do Corinthians caem para 65% após novo tropeço

A derrota para a Ponte Preta diminuiu as chances de o Corinthians ser campeão brasileiro no fim do ano. Se antes o time alvinegro tinha 75,8% de ficar com o título, agora esse número gira em torno de 64,8%. As chances de conseguir uma vaga na próxima Libertadores, no entanto, são de quase 100%. A análise é do site "Chance de gol".

Quem tem motivos para comemorar é o Palmeiras. O clube alviverde, que completa a 31ª rodada contra o Cruzeiro nesta segunda-feira (30), viu suas chances saltarem de 18,3% para 27,4%. A probabilidade de ir para a próxima Libertadores é de 99,5%. Os dois times com maiores chances de serem campeões se enfrentarão na próxima rodada, em Itaquera.



Apesar do revés para o São Paulo, o Santos, terceiro colocado, foi beneficiado pela derrota do Corinthians e teve as chances de título aumentadas de 2,5% para 4.7%. Já o Grêmio, que completa a lista de postulantes ao troféu, perdeu força. Focado na Libertadores, o time de Renato Portaluppi empatou com o Avaí na Ressacada e teve as chances reduzidas de 3% para 2,6%. O Peixe tem 97,9% de ir à Liberta pelo Brasileiro, contra 96,1% do Tricolor gaúcho.



BRIGA POR VAGA NA LIBERTADORES



Quinto colocado, o Botafogo tem apenas 0,08% de chances de título, mas 64% de garantir uma vaga no torneio continental, seguido por Flamengo (45%) e Vasco (8,2%). Em sexto, o Cruzeiro já tem vaga garantida por ter sido campeão da Copa do Brasil. O Atlético-MG, por sua vez, tem probabilidade de 3,4% de ir à Libertadores, mas também apresenta 0,4% de chance de ser rebaixado.



LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO



A vitória no clássico com o Santos levou o São Paulo à 11ª posição, com 40 pontos conquistados. Hoje, as chances do Tricolor ir à próxima Libertadores (2,6%) são maiores do que as chances de cair para a Série B (2%). Já o Fluminense, após empate com o Bahia, teve chances de queda elevadas de 3,8% para 6,6%.



Cinco times têm mais de 50% de chances de queda: Sport (55,5%), Ponte Preta (48,7%), Avaí (81,5%), Vitória (62,3%) e o lanterna Atlético-GO (98,9%).