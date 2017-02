NOVAS REGRAS Cercada de expectativas,

Red Bull lança RB13

Com as novas regras para a temporada de 2017, a ênfase na aerodinâmica, e a equipe contando com o "mago" Adrian Newey, a Red Bull tem sido cotada para um retorno à disputa pelo campeonato na próxima temporada.

A equipe venceu duas corridas no ano passado e espera novos progressos da unidade de potência da Renault. Ao contrário das outras grandes equipes, a Red Bull evitou um evento de lançamento formal e simplesmente lançou imagens do RB13 online.

Daniel Ricciardo acredita que a revisão dos regulamentos já alcançou um dos objetivos, tornando os carros de F1 mais imponentes.

"Parece muito bonito", disse ele sobre o novo Red Bull depois de ver as primeiras imagens. "Ele definitivamente parece elegante, parecem os carros mais rápidos do mundo. Essa é a impressão que tenho."

Max Verstappen ecoou a opinião de seu companheiro. "O carro parece muito agressivo", disse ele. "Espero que seja rápido, mas ainda temos que esperar e ver."