Começa hoje Cerca de 500 alunos-atletas participam dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul Atletas participam de modalidades individuais em busca de vaga na etapa nacional

O objetivo é um só: estar em Curitiba (PR) entre 12 e 21 de setembro para a disputa dos Jogos Escolares da Juventude - 12 a 14 anos. Com esta meta traçada, aproximadamente 500 alunos-atletas de 28 municípios se reúnem neste fim de semana, em Campo Grande, para as modalidades individuais dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems).

As competições serão em oito esportes - atletismo, badminton, basquete 3x3, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa e xadrez - distribuídos em sete locais.

A abertura foi realizada em hotel da Capital, na sexta-feira (11), com desfile das delegações, acendimento da pira e juramento dos alunos-atletas. O presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda, destaca que os participantes ficarão reunidos em um só lugar, a fim de facilitar a interação e troca de experiências.

“Nós tiramos os alojamentos das escolas para concentrar todas as cidades em um só hotel”, diz. “O número de participantes vem subindo e isso é bom. Quanto mais gente competindo, maior é o nível técnico”, completa.

A etapa é a última dos Jems 2017, que já definiu campetições das modalidades coletivas. Basquete e vôlei foram realizados em Paranaíba - a 407 km de Campo Grande -, enquanto futsal e handebol foram sediados na Capital.

Os campeões em cada esporte e categoria garantem vaga na etapa nacional, que espera atrair 3.800 alunos-atletas ao Paraná.

Confira a programação dos Jogos Escolares:

Atletismo (12 e 13 de agosto)

Complexo Esportivo da Vila Nasser

Sábado: 14h

Domingo: 8h

Badminton (12 de agosto)

Unigran Capital

Sábado: 13h30

Basquete 3x3 (12 de agosto)

Cemte (antigo Instituto Mirim II)

Sábado: 13h30

Ginástica Rítmica (12 de agosto)

Instituto Mirim Centro

Sábado: 8h

Judô (12 e 13 de agosto)

Rádio Clube Campo

Sábado: 14h

Domingo: 8h30

Natação (12 e 13 de agosto)

Rádio Clube Cidade

Sábado: 14h

Domingo: 8h

Tênis de Mesa (12 e 13 de agosto)

Eco Hotel do Lago

Sábado: 14h

Domingo: 8h

Xadrez (12 e 13 de agosto)

Eco Hotel do Lago

Sábado: 13h30

Domingo: 8h