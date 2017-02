CIRCUITO ESTADUAL Ceintre/Vila Popular leva a melhor em torneio de boxe

A equipe Ceintre/Vila Popular conquistou pela quarta vez o título do Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe - foram quatro medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. As lutas foram realizadas na noite de sábado, em Campo Grande, envolvendo atletas de sete agremiações.

A Ceintre/Vila Popular garantiu ainda o troféu de melhor atleta nas classes Juvenil e Cadete, com Felipe Valle (69kg) e Mateus Santana (57kg), além de ver eleito como melhor técnico, Nilson Ferreira.

Na disputa de melhor atleta na Elite, o destaque foi Jeferson Cristopher (69kg) do CT Moreninhas. No feminino, o prêmio ficou com Mayra Aline (60 kg) da Top Tem Figther. Por fim, Joison Leite foi eleito o melhor árbitro do torneio.