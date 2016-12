TEMPORADA 2017 CBF divulga tabela da Copa do Brasil 2017 com finais em feriados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira, a tabela básica com as datas da Copa do Brasil de 2017. A decisão, que desde 2013 acontece no final do ano, será disputada nos feriados de 7 de setembro (Independência) e 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), duas quintas-feiras.

A primeira fase da competição, que agora terá jogo único, será disputada entre 8 e 15 de fevereiro. Dentre os principais confrontos, está a visita do Corinthians à Caldense, em Minas Gerais, e o duelo entre Moto Club e São Paulo, na Paraíba. De acordo com o novo regulamento da competição, um simples empate garantirá ao clube visitante, geralmente melhor ranqueado na CBF, a classificação.

Na segunda fase, que também será em jogo único, o empate será decidido em disputa de pênaltis. A partir da terceira, a classificação será definida em partidas de ida e volta, com o critério de gol marcado fora de casa como critério de desempate. As equipes que disputam a Copa Libertadores entram na Copa do Brasil a partir das oitavas de final, no final de abril.

Confira as datas da Copa do Brasil 2017:

Primeira fase (jogo único): 08/02 e 15/02

Segunda fase (jogo único): 22/02 e 01/03

Terceira fase: 08/03 (ida) e 15/03 (volta)

Quarta fase: 05/04 ou 12/04 (ida); 12/04 ou 19/04 (volta)

Oitavas de final: 26/04, 03/05, 10/05 ou 17/05 (ida); 10/05, 17/05, 24/05 ou 31/05 (volta)

Quartas de final: 28/06 ou 05/07 (ida); 26/07 ou 09/08 (volta)

Semifinal: 16/08 (ida) e 23/08 (volta)

Final: 07/09 (ida) e 12/10 (volta)