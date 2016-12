REVIRAVOLTA CBF denuncia Internacional por falsificar e-mails em caso Victor Ramos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhou, na tarde desta sexta-feira (9), uma denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sobre a falsificação de um documento no processo de Victor Ramos.

O Internacional solicitou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a reabertura do processo sobre a transferência do jogador para o Vitória, em fevereiro passado. Na documentação que enviou ao órgão, o clube teria colocado um documento falso, conforme alega a instituição que rege o esporte no país.

A assessoria de imprensa da CBF confirmou à Goal Brasil a denúncia feita ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e prometeu se pronunciar com mais informações em breve.

A entidade que controla o futebol no Brasil aguarda uma explicação do departamento jurídico do Internacional sobre a veracidade da documentação entregue ao STJD. Ao confirmar o fato, a CBF explicou que o problema é referente à troca de e-mails do chefe de registros do Vitória e o diretor de registros da entidade. Mais tarde, a entidade soltou uma nota sobre o caso:

"Tendo em vista a matéria veiculada pela imprensa relacionada ao registro do atleta Victor Ramos, do Esporte Clube Vitória, a Confederação Brasileira de Futebol esclarece que arguiu hoje, no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a falsidade de e-mails atribuídos ao Sr. Reynaldo Buzzoni, Diretor de Registro e Transferência da entidade.

Tal documentação, apresentada e juntada aos autos do processo pelo Sport Club Internacional, teve sua autenticidade impugnada por ser desprovida de fé, conforme procedimento hoje protocolado no STJD (ver anexo)".