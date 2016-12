ELIMINATÓRIAS DA COPA CBF confirma Brasil x Colômbia no Engenhão e com seleção 'caseira'

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou o estádio Nilton Santos (Engenhão) como palco do amistoso beneficente entre Brasil e Colômbia, no dia 25 de janeiro de 2017, às 21h45 (horário de Brasília).

A renda da partida será revertida para familiares dos jogadores e membros da comissão técnica da Chapecoense que morreram no acidente aéreo em Medellín. As entradas começarão a ser vendidas no dia 9 de janeiro.

A confederação optou pelo estádio do Botafogo após um impasse com o Maracanã por questões logísticas e operacionais. O clube alvinegro não cobrará pelo aluguel do estádio para esta partida, o que possibilitará uma renda líquida maior a ser repassada para as famílias.

Os representantes da CBF calculavam um gasto inicial de mais de R$ 300 mil para atuar no Maracanã, o que poderia comprometer a arrecadação final.

"Devido à proximidade do jogo e após vistoria técnica nos dois estádios, chegamos à conclusão que o Estádio Nilton Santos oferece melhores condições e exigirá uma estrutura de operação menor e mais eficiente", disse Manoel Flores, diretor de Competições da CBF.

Como a partida não faz parte do calendário da Fifa, o técnico Tite convocará uma seleção caseira, apenas com jogadores que atuam no Brasil.

"Por não se tratar de uma data Fifa, vamos trabalhar com jogadores de times brasileiros, até para não constranger um clube ou jogador que tenha de negar a convocação por conta de campeonatos em andamento. É uma partida organizada por um motivo muito específico, e espero que possamos ajudar essas famílias que tiveram uma perda tão grande", explicou Edu Gaspar, coordenador de seleções.