ERROU CBF afasta assistente que errou ao anular gol do Corinthians

A comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol decidiu afastar Pablo Almeida da Costa, assistente que anulou gol do Corinthians no jogo contra o Flamengo, no domingo (30). A entidade avaliou que o profissional errou no lance.

O auxiliar indicou impedimento de Jô, que estava atrás da linha da bola que saiu dos pés do volante Maycon.

"O árbitro não foi afastado, só o assistente o Pablo Almeida da Costa. Foi um erro fora dos padrões do nível que se atua na Série A, totalmente fora dos padrões, então ele vai ter que passar por uma reciclagem da federação mineira", disse o Coronel Marinho, ao UOL Esporte.

"Ele só volta quando a gente avaliar a situação de treinamento e oresultado do treinamento de reciclagem", completou.

O jogo entre Corinthians e Flamengo terminou empatado em 1 a 1. Com o resultado, o time paulista seguiu na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, oito a mais do que o Grêmio, segundo colocado.