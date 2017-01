TORNEIO FLORID CUP Cássio usa clássico como retomada no Corinthians: "Luto para ser titular"

Apesar de não ter um grande peso em termos de história, o título do Torneio da Flórida seria importante para o goleiro Cássio neste início de temporada. Nos EUA, ele admitiu que não viveu um grande 2016 e, agora, quer dar a volta por cima iniciando a temporada com o pé direito. Titular contra o São Paulo, neste sábado, às 21h (de Brasília), na final da competição, o goleiro quer dar a volta por cima.

Cássio é um dos pilares da versão 2017 do Corinthians, agora com Fábio Carille no comando. O técnico tem o goleiro como um de seus homens de confiança. Por isso, Cássio acredita que pode reconquistar seu espaço.

– Respeito muito o Walter, Matheus Vidotto e Caíque França, mas vou lutar muito para ser o goleiro titular do Corinthians. Meu ano não começo agora, comecei minha preparação nas férias pensando em voltar melhor fisicamente, que foi uma coisa que deixei muito abaixo no ano passado. Esse ano já consegui uma evolução e tenho muito a crescer ainda. No decorrer dos dias vou evoluir. Quero voltar voando esse ano e arrebentar para ajudar o Corinthians a ganhar títulos.

Campeão de cinco títulos com o Corinthians desde 2012 (Libertadores, Mundial, Recopa, Paulistão e Brasileirão), Cássio se alternou como titular da meta alvinegra na temporada passada com Walter, que não viajou para os Estados Unidos por conta de uma lesão. Criticado por algumas falhas, o goleiro nem sempre aceitou a reserva e as divergentes opiniões de uma boa forma. Após refletir, garante ter mudado seu pensamento.

– Eu poderia estar pensando: "Já ganhei tudo no Corinthians, posso me acomodar", mas quero mais, quero ganhar mais títulos, crescer, ter uma história maior ainda dentro do clube. Não posso achar que toda crítica é negativa, algumas são construtivas. Tenho que absorver o que é positivo e deixar de lado o negativo. Foi um ano de aprendizado (2016). Mas com a cabeça boa e bem fisicamente, vou fazer um grande ano.

Procurado pelo Grêmio no meio do ano passado, o jogador garantiu que não teve propostas para sair nesta janela de transferências. O contrato dele com o Corinthians é válido até 31 de dezembro de 2019.

Com Cássio garantido entre os titulares, o Corinthians joga neste sábado com três mudanças em relação à equipe que venceu o Vasco por 4 a 1, quarta-feira passada. Guilherme, Marquinhos Gabriel e Kazim substituem Rodriguinho, Marlone e Romero. O esquema tático, porém, será o mesmo: o 4-1-4-1. Carille fará experiências no setor ofensivo, mas não abre mão da formação que aprendeu a desenvolver quando trabalhava com Tite.

O Majestoso que define o campeão do Torneio da Flórida será transmitido ao vivo pelo Sportv e terá acompanhamento do GloboEsporte.com em Tempo Real, com vídeos exclusivos, a partir das 20h.