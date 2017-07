Sem clima Cartaz em frente ao Camp Nou ataca

Neymar e pede saída do brasileiro

A rejeição de Neymar com a torcida do Barcelona por conta do caso PSG atingiu a manifestação pública. Em frente ao Camp Nou, o estádio do clube, um cartaz chamado Neymar de traidor, com cifrão e um texto critico foi colocado em um poste.

"Se busca traidor", é o título do cartaz. "Mercenários fora de Barcelona. Somente jogadores que amam a camisa", diz o texto com a foto de Neymar marcado com um cifrão na testa.

O caso da venda de Neymar ao PSG por 222 milhões de euros e com salário dobrado levou o brasileiro a ter a imagem arruinada em Barcelona. Recentemente, o jornal catalão Sport divulgou pesquisa em que 80% dos torcedores queriam o atacante fora do clube.

A negociação de Neymar com o PSG já dura mais de 15 dias, e jamais o jogador deu declarações sobre o caso. Algo que irrita os torcedores do Barcelona.

Após passar pela pré-temporada com o Barcelona nos Estados Unidos, e uma viagem à China para compromissos comerciais, Neymar tem desembarque previsto em Barcelona nesta terça-feira.

A venda de Neymar com o pagamento da multa rescisória já é considerada provável pela diretoria do Barcelona. Clube e o estafe de Neymar, no entanto, não confirmam nenhuma negociação com o PSG.