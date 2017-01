VERDÃO Capitão, Dudu agradece confiança

e celebra liderança no Palmeiras

Última rodada do primeiro turno do Brasileirão, em agosto do ano passado. Com o Palmeiras vivendo seu momento de maior instabilidade no torneio, Cuca buscou mudar o ambiente do Verdão e decidiu dar ao atacante Dudu a simbólica faixa de capitão.

A atitude deu tão certo que o jogador foi o responsável por levantar a taça de campeão meses depois. Agora em 2017, com Eduardo Baptista no comando, ele foi mantido com a braçadeira mesmo após o retorno do experiente goleiro Fernando Prass, de 38 anos.

– Muito feliz por isso, por todo o trabalho do ano passado. Acho que fui muito bem de capitão. Agradeço a confiança do treinador, do Alexandre (Mattos) e do presidente. Começar o ano como capitão foi muito importante para mim. Espero que este ano possa ser bom como foi o ano passado – disse o atacante.

Além de Dudu, o Palmeiras conta hoje com um elenco experiente e que exercem liderança no alviverde. Zé Roberto, capitão do título da Copa do Brasil de 2015, Fernando Prass, Alecsandro e Felipe Melo são alguns desses jogadores.

– Dentro de campo a gente conversa. Fora de campo sou companheiro de todo mundo. Procuro a cada dia melhorar nesse aspecto de liderança. É como ele (Eduardo Baptista) falou, várias pessoas podem ser capitães – afirmou o camisa 7.

Em alta, Dudu deixa o Palmeiras na próxima segunda-feira. Mas a ausência será por poucos dias, já que ele se apresenta ao técnico Tite para a disputa do amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia, na quarta, no Rio de Janeiro.