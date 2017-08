VÔLEI DE PRAIA Campeãs do Circuito Mundial, Talita e Larissa faturam bronze em Viena A conquista levou o Brasil ao pódio pela 30ª vez na história do torneio

A sul-mato-grossense Talita e a capixaba Larissa venceram as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, por 2 sets a 1 (21/12, 16/21 e 18/16), neste sábado (5), e garantiram a medalha de bronze do Campeonato Mundial de vôlei de praia. A conquista levou o Brasil ao pódio pela 30ª vez na história do torneio.

As brasileiras já haviam garantido o título do Circuito Mundial, que soma a pontuação de todas as etapas da temporada, ao avançarem às semifinais. Na disputa pelo terceiro lugar, a parceria dominou o primeiro set e mostrou poder de reação ao virar o placar no tie-break.

Tricampeãs brasileiras, Talita e Larissa somam 960 pontos no ranking mundial e recebem um prêmio de 35 mil dólares (R$ 109,2 mil) pela conquista do bronze. Após o duelo, a atleta de Aquidauana fez um balanço da competição.

“Jogamos bem o torneio inteiro, com exceção do segundo set da semifinal, então, acredito que merecíamos essa medalha. Lutamos até o final, não foi fácil. Nunca desistimos e foi por essa razão que vencemos. Elas (canadenses) são um time muito forte, vencendo todos no Circuito Mundial. Obviamente o objetivo era sair com o título, mas estou satisfeita com o que mostramos aqui, vamos para casa felizes com esse bronze”.

Talita chega ao seu segundo bronze, posição que terminou em 2009, jogando ao lado de Maria Elisa. Para Larissa, foi a quinta medalha em Mundiais, que já somava um ouro (2011), duas pratas (2005 e 2009) e um bronze (2007), todos com a antiga parceira, Juliana.

O título do Campeonato Mundial ficou com as alemãs e atuais campeãs olímpicas, Laura Ludwig e Kira Walkenhorst, que venceram as norte-americanas April Ross e Lauren Fendrick por 2 sets a 1.

MASCULINO

O Brasil também briga por medalha entre os homens. Na madrugada deste domingo (5), Evandro e André Stein encaram os holandeses Van Garderen e Christiaan Varenhorst nas semifinais do Mundial. A decisão do bronze e do ouro também será realizada domingo, a partir das 8h (MS).