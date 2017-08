JUDÔ Campeã olímpica Rafaela Silva perde na estreia do Mundial de judô

Vencedora do primeiro ouro brasileiro nas Olimpíadas do Rio-2016, Rafaela Silva foi derrotada nesta quarta-feira (30) logo na primeira rodada do Mundial de judô, em Budapeste, na Hungria, pela categoria até 57 kg.

A carioca pegou uma chave difícil, tendo de abrir sua campanha já contra outra medalhista dos últimos Jogos Olímpicos, a portuguesa Telma Monteiro, que saiu do Brasil com o bronze.

A luta entre ambas foi decidida por um wazari.



Monteiro, 31, é um dos principais nomes dessa categoria. Ela havia conquistado medalhas de prata nas edições de 2009, 2010 e 2014. Dessa vez, porém, ficou fora do pódio ao ser derrotada pela francesa Helene Receveaux na disputa pelo bronze.



Entre os homens, Marcelo Contini (até 73 kg) também foi eliminado em sua primeira luta, contra o georgiano Lasha Shavdatuashvili, desclassificado por três punições.



Nesta terça-feira (29), Érika Miranda conquistou a primeira medalha brasileira no Mundial, levando o bronze pela categoria até 52 kg.



Nesta quinta (31), vão competir mais três judocas brasileiros: o medalhista de bronze em Astana 2015 Victor Penalber (até 81kg); o estreante em Mundiais Eduardo Yudi (81kg); e medalhista olímpica em Pequim 2008 Ketleyn Quadros (63kg).