Mundial de atletismo Caio Bonfim faz história e é bronze na marcha atlética no Mundial

No último dia de provas, o Brasil enfim obteve uma medalha no Mundial de atletismo de Londres: Caio Bonfim foi o terceiro colocado da prova de 20 quilômetros da marcha atlética neste domingo (13) e, com a medalha de bronze, faz a bandeira do país ser hasteada pela primeira nesta edição do evento.

Caio era apenas o 14º colocado na metade da prova, mas fez grande reação nos 10 km finais e completou o percurso em 1h19min04s, novo recorde nacional. Foi a primeira medalha brasileira na marcha em toda a história do campeonato.

O marchador brasiliense havia batido na trave há pouco menos de um ano, ao ter sido quarto colocado na mesma prova nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Também neste domingo, mais cedo, Erica Sena ficou com o quarto lugar nos 20 km entre as mulheres.

O título ficou com o colombiano Luis Fernando López, com a marca de 1h18min53s, enquanto o russo Sergei Shirobokov, que competiu como atleta neutro, cruzou a linha de chegada 2s depois e foi prata.