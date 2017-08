Buffon, Messi e Cristiano Ronaldo são indicados a prêmio de jogador do ano da Uefa

Felpuda

Engana-se quem pensa que as vagas a serem abertas no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, com pelo menos duas aposentadorias, estão com seus futuros donos definidos. O pendurar das togas está decidido, mas quem vai envergar as novas é que são elas. Experiente político afirmou: “A escolha não é uma questão de nome, mas de partidos”, e lembrou que a escolha envolve as eleições de 2018. Portanto... Ester Figueiredo