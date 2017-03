Advogado diz que Bruno tem proposta de nove clubes para voltar ao futebol

Felpuda

Têm chamado atenção as constantes visitas de figurinhas carimbadas do PT regional, com mandatos, ao gabinete do governador Reinaldo Azambuja. Como o partido está aos trancos e barrancos, a explicação de que essas reuniões são voltadas ao interesse do Estado não está “colando”. Políticos mais experientes têm dito que, na verdade, está se discutindo como, onde e quando embarcar, convenientemente, em outras legendas com vistas a 2018. A conferir. Ester Figueiredo