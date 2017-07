Natação Bruno Fratus é prata no Mundial de Esportes Aquáticos

O nadador Bruno Fratus ganhou hoje (29) a medalha de prata na prova dos 50m livre no Mundial dos Esportes Aquáticos, realizado em Budapeste, na Hungria. Com a marca de 21s27, alcançou o melhor tempo de sua carreira. O americano Caeleb Dressel venceu a prova com 21s15. O bronze dos 50m livre ficou com o britânico Benjamin Proud, com o tempo de 21s43. O brasileiro Cesar Cielo fechou a prova em oitavo com 21s83.

O campeonato termina neste domingo (30). O Brasil estará nas provas femininas e masculinas de 400m medley com Joanna Maranhão e Brandonn Almeida; e também na disputa de 4x100m medley masculino. Na parte da manhã, Guilherme Guido, Felipe Lima, Henrique Martins e Bruno Fratus tentam a classificação. Caso alcancem o resultado, a equipe para a final pode mudar com João Gomes Jr no estilo peito e Marcelo Chierighini no livre.

Disputam o Mundial de Budapeste 2017 mais de 2 mil atletas de 400 países, nas modalidades natação, polo aquático, maratonas aquáticas (águas abertas), saltos ornamentais, nado sincronizado e high diving (salto de plataforma alta). A delegação brasileira é composta por 60 atletas.