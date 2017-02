Vôlei de Praia Bruno e Alison perdem, mas Brasil vai à semifinal com duas duplas nos EUA Na primeira etapa do Circuito, país coloca dois times na semifinal em Fort Lauderdale

Principais potências do vôlei de praia mundial, Brasil e Estados Unidos estão na disputa do título da primeira etapa do Circuito da modalidade, que está sendo disputado em Fort Lauderdale, na Flórida. O esquadrão verde-amarelo está com dois times: Álvaro Filho/Saymon e Evandro/André, enquanto os americanos terão Hyden/Doherty e Dalhausser/Lucena. As semifinais serão neste sábado e colocaram frente a frente os dois países.

Campeões olímpicos na Rio 2016, Bruno e Alison passaram pelos poloneses Kantor e Losiak por 2 a 1, parciais de 16/21, 21/18 e 15/13 e foram às quartas de final. Depois, perderam para Dalhausser, campeão olímpico em 2008, e Lucena, por 2 a 1, de virada (21/13, 15/21 e 10/15).

Os americanos vão enfrentar na semifinal a dupla formada por Evandro e André. Evandro, que jogou a Olimpíada ao lado de Pedro Solberg e ficou em nono lugar, faz seu primeiro torneio internacional com André e já mostra sua força. Nas oitavas, o time bateu os americanos Brunner e Petterson por 2 a 0 (21/18 e 21/19) e, na sequência, passou por Gibb e Crabb, também dos EUA, por 2 a 0 (21/19 e 21/18).

A outra semifinal terá Álvaro Filho e Saymon, que fazem uma competição perfeita. Após três vitórias na primeira fase, o time passou nesta sexta-feira por Beeler e Kratingger, da Suíça, por 2 a 0 (21/12 e 21/19) e Fijalek e Bryl, da Polônia, por 2 a 0 (21/13 e 21/17). Os rivais serão os americanos Hyden e Doherty, que derrotaram nas quartas de final os italianos Lupo e Nicolai, vice-campeões olímpicos.

No feminino, o Brasil também está com uma ótima campanha na etapa dos EUA. A seleção nacional está com quatro duplas nas quartas de final. Ágatha/Duda, Bárbara Seixas/Fernanda Berti, Larissa/Talita e Josi/Lili continuam na briga pelo título nos Estados Unidos.