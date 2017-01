ATLETA DE MS Bruna Benites disputará liga mais importante dos Estados Unidos

Depois de uma temporada de superação com a grave lesão sofrida no joelho, a zagueira Bruna Benites vive agora a expectativa de disputar a principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos - a National Women’s Soccer League 2017. A capitã da seleção brasileira terá a missão de fechar o sistema defensivo da equipe Houston Dash, clube com sede no Texas. De férias em Campo Grande, Bruna falou da expectativa para o novo desafio.

“É uma liga considerada hoje a mais forte do mundo. Não tinha como eu não aceitar (a proposta). São apenas cinco jogadores estrangeira por equipe”, diz Benites, que jogará ao lado de duas colegas de seleção brasileira, a meia Andressinha e a lateral Poliana.

Esta será a segunda passagem de Bruna, por um clube, no futebol estrangeiro. No segundo semestre de 2016, ela participou do Campeonato Norueguês e foi vice-campeã pelo Avaldsnes Idrettslag. “Na Europa o futebol é diferente daqui, é mais na força. Não tem muitas faltas e o árbitro manda seguir o jogo, temos que aprender a usar o corpo. Fiquei pensando meu Deus quando voltar para o Brasil vou ser expulsa no primeiro jogo”, recorda sorrindo.

Mas a experiência valeu a pena. De volta ao país, Bruna encerrou a temporada 2016 em alta. Mais forte na marcação e sem a temida expulsão de campo, ela ajudou a seleção brasileira a conquistar o sétimo título do Torneio Internacional de Manaus, disputado em dezembro. A equipe bateu a Itália, por 5 a 3, na decisão.

PRÉ-TEMPORADA

A zagueira Bruna deve se apresentar no seu novo clube texano Houston Dash, somente em março. Por lá, a temporada começa mais tarde e os jogos da liga profissional feminina seguem até o final de outubro. Por isso, antes do embarque para os EUA, Bruna passará por uma pré-temporada por conta própria, a partir da próxima semana, no clube Audax, em São Paulo.