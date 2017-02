UFC Brock Lesnar envia notificação ao UFC e se aposenta novamente do MMA

Peso-pesado cumpria suspensão de 12 meses após ser pego no antidoping em exames relativos ao UFC 200. Atleta seguirá carreira no WWE, onde luta já em abril

Cumprindo suspensão de 12 meses, após ter sido flagrado em dois exames antidoping referentes ao UFC 200, Brock Lesnar está se aposentando novamente do MMA.

Segundo o site americano "MMA Fighting", o peso-pesado notificou o UFC de sua decisão e já foi retirado da lista de lutadores que podem ser testados pela USADA (agência que controla o programa antidoping do Ultimate).

Com um cartel de cinco vitórias, três derrotas e uma luta sem resultado, Lesnar voltou ao esporte em julho passado, após uma aposentadoria que durou quase cinco anos. Ele enfrentou Mark Hunt no card principal do UFC 200, mas viu o resultado do combate ser anulado, após testar positivo para Clomifeno e 4-Hidroxiclomifen.

O atleta porém, continua firme e forte como uma das grandes estrelas do WWE nos EUA. No dia 2 de abril, ele enfrenta Bill Goldberg no WrestleMania 33, na Flórida.