Futebol Brasileiros conhecem rivais na Libertadores

Nesta quarta-feira (21), a Conmebol definiu os enfrentamentos entre clubes na Libertadores de 2017. O sorteio colocou o Flamengo em um grupo complicado na Libertadores. Na cidade de Luque, no Paraguai, as bolinhas colocaram o time carioca junto com San Lorenzo, Universidad Catolica e o ganhador 1 da fase eliminatória, que pode ser o Atlético-PR.

No novo formato da Libertadores, acontecerão três fases preliminares à fase de grupos. Dessa maneira, o Flamengo conhecerá seu terceiro adversário apenas depois desta etapa. Assim sendo, o rival poderá ser Atlético-PR, Millonarios (COL), Universitario de Sucre (BOL), Montevideo Wanderers (URU) ou Universitario (PER).

Primeiro time a conhecer seu grupo, o Santos foi colocado junto a Independiente Santa Fe (COL), Sporting Cristal (BOL) e o vencedor 3 da fase eliminatória, podendo ser Universitario de Sucre (BOL), Montevideo Wanderers (URU), Atlético Cerro (URU), Unión Española (CHI) ou o The Strongest (BOL).

Entre os brasileiros que já sabem todos seus adversários estão Atlético-MG e Grêmio. O clube mineiro está no grupo G e terá pela frente Libertad (PAR), Godoy Cruz (ARG) e Sport Boys (BOL). Já o time gaúcho caiu na última chave, a 8, com Guaraní (PAR), Zamora (VEN) e Deportivo Iquique (CHI).

Campeão brasileiro, o Palmeiras caiu no grupo 5, junto com Peñarol (URU), Jorge Wilstermann e o vencedor 4 da fase preliminar. Os possíveis adversários que podem conseguir a vaga na chave do time paulista são: Carabobo (VEN), Junior Barranquila (COL), Atlético Tucuman (ARG) e El Nacional (EQU).

Classificada por ter sido campeã da Copa Sul-Americana, a Chapecoense ficou no grupo 7. Quando seu nome foi sorteado, os presentes na sede da Conmebol passaram a aplaudir a equipe, vítima da tragédia que matou 71 pessoas em Medellín. O time catarinense jogará com Nacional (URU), Lanúns (ARG) e Zulia (VEN).

A primeira fase da Libertadores acontecerá entre 23 e 27 de janeiro. Atlético-PR e Botafogo, no entanto, entram apenas na segunda fase, que será realizada entre 31 de janeiro e 9 de fevereiro -eles encaram Millonarios e Colo-Colo, respectivamente. A fase de grupos começará no dia 7 de março.

Grupo 1

Atlético Nacional

Estudiantes

Barcelona

Ganhador 2

Grupo 2

Santos

Independiente Santa Fe

Sporting Cristal

Ganhador 3

Grupo 3

River Plate

Emelec

Independiente Medellín

Melgar

Grupo 4

San Lorenzo

Universidad Católica

Flamengo

Ganhador 1

Grupo 5

Peñarol

Palmeiras

Jorge Wilstermann

Ganhador 4

Grupo 6

Atlético-MG

Libertad

Godoy Cruz

Sport Boys

Grupo 7

Nacional

Chapecoense

Lanus

Zulia

Grupo 8

Grêmio

Guaraní

Zamora

Deportivo Iquique

Primeira fase:

Universitario de Sucre (BOL) x Montevideo Wanderers (URU)

Deportivo Municipal (PER) x Independiente del Valle (EQU)

Deportivo Capiatá (PAR) x Deportivo Táchira (VEN)

Segunda fase:

Atlético-PR x Millonarios

Botafogo x Colo-Colo

Atlético Cerro x Union Española

Carabobo x Junior Barranquila

Atlético Tucuman x El Nacional

Vencedor da primeira fase 1 x The Strongest

Vencedor da primeira fase 2 x Olimpia

Vencedor da primeira fase 3 x Universitario