VALORIZADO Brasileiro tem o maior salário

do futebol francês

A saída do sueco Zlatan Ibrahimovic deixou o brasileiro Thiago Silva com o maior salário da Ligue 1, o campeonato francês, com ganhos de R$ 3,7 milhões por mês, segundo o jornal L'Equipe .



Em lista divulgada nesta semana, o PSG é o time com mais jogadores no top-10, com sete atletas, sendo que os seis primeiros também são do clube. Além de Thiago Silva, Di Maria, Cavani, Thiago Motta, Pastore, Matuidi e Verrati estão entre os dez mais bem pagos.



Os intrusos são Falcao García (Monaco), Balotelli (Nice) e Gomis (Olympique de Marselha). Na lista dos 30 mais bem pagos, o Brasil tem Marquinhos, Dante e Rafael, todos jogadores de defesa. A ausência mais sentida é a do meia Lucas Moura.