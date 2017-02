RACISMO Brasileiro deixa campo chorando após insultos racistas em clássico sérvio

O brasileiro Everton Luiz, jogador do Partizan de Belgrado, deixou o campo chorando após o clássico da cidade contra o Rad Beograd. Isso porque durante a partida no estádio Kralj Petar I, casa do adversário, diversos cantos imitando o som de macacos vieram das arquibancadas.

Faixas também foram exibidas contra o meio-campista brasileiro. O árbitro paralisou a partida até que a faixa fosse removida, enquanto os alto-falantes do estádio emitiam mensagens para os torcedores pararem com os cânticos racistas.

Irritado, o brasileiro mostrou o dedo do meio para os torcedores que não o pararam de insultar. A polícia teve de conter a ira dos espectadores. Jogadores do Rad partiram para cima dele.



"Eu sofri com abusos racistas durante todos os 90 minutos e também fiquei incomodado com os jogadores do time da casa que apoiaram os torcedores. Eles estavam todo me atacando", afirmou.

"Quero esquecer isso o mais rapidamente possível. Eu amo a Sérvia e as pessoas daqui. Foi por isso que eu chorei", disse.

"Por favor, digam não ao racismo!", clamou o brasileiro de 28 anos que começou a carreira na Ponte Preta e passou pelo Palmeiras.

O técnico do Partizan, Marko Nikolic, lamentou a situação. "É o retorno à realidade do futebol sérvio. Everton não deveria ter reagido, mas algo provou a sua reação, não é mesmo?", disse.

O Partizan venceu o clássico por 1 a 0.