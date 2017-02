TRÊS MODALIDADES Brasileiro de levantamento de peso terá oito de Mato Grosso do Sul

A Associação Sul-mato-grossense de Levantamento de Potência (ASLP) definiu a equipe com oito campo-grandenses que disputarão o Campeonato Brasileiro de Powerlifting Raw 2017, que começa no dia 31 de março, em Ribeirão Preto (SP). A torneio consiste no levantamento de peso em três movimentos: agachamento, supino e terra. Fora das competições, o que chama a atenção é que os atletas atuam nas mais distintas profissões, como publicitário, engenheiro civil e arquiteto.

A administradora e gestora de empresa, Flavia Simioli, vai para a disputa na categoria 84kg. Quatro vezes por semana, ela deixa o escritório após o expediente e segue direto para a academia, onde intensificou os treinos. “Isso é necessário quando o campeonato se aproxima. A qualidade dos atletas de fora do Estado é muito alta”, diz.

Medalhista de ouro no Campeonato Brasileiro de Levantamento Terra 2016, Flavia busca o melhor desempenho nos outros dois movimentos, exigidos no powerlifitng. “Se eu melhorar um pouco mais a carga no agachamento acredito que consigo trazer ao menos um bronze para o Estado”, avalia.

O arquiteto Henry Machado, também segue a rotina da companheira de equipe, para disputar o torneio na categoria 83 kg . Após o serviço no escritório, ele segue direto para a academia, onde pega no pesado pelo menos três vezes por semana.

Medalhista de prata no Brasileiro de Levantamento de Terra, ele ressalta que agora está em melhor fase. “Estou evoluindo. No agachamento e no terra [sua especialidade] melhorei muito. Com certeza vou bater 260 kg”, acredita o atleta que ergueu 255 kg, em dezembro, quando garantiu o 2ª lugar no Brasileiro de Levantamento Terra.

PREPARAÇÃO

Competidor e técnico da equipe, Clayton Munhóz, diz que fez uma preparação especial para os atletas, com duração de 16 semanas. No início de janeiro, o grupo focou as atividades apenas para a reativação da parte muscular. Atualmente, os treinos estão na fase de “pegar no pesado”.

“Agora não tem mais treino fácil. Trabalhamos com 85 a 95% da carga sugerida no torneio. Isso é muito desgastante”, explica Clayton. O grupo terá alívio somente sete dias antes da disputa, quando os treinos serão interrompidos. “Não poderão fazer nenhum tipo de exercício, nem caminhada. Descanso também faz parte do treino”, explica o treinador.

A equipe sul-mato-grossense tem ainda: o publictário Thiago Segatto (74kg); o engenheiro civil Pedro Brandão (74 kg); o estudante Murilo Mônaco (83 kg); o técnico de máquinas pesadas Thiago Herrero (93kg), além dos educadores físicos Ronny Garcia (105kg) e Fabio Deàk (93 kg).

Enquanto se dedicam na preparação para o torneio, os atletas sul-mato-grossense esperam conseguir apoio para custear a viagem. Cada um terá a despesa média de R$ 1,1 mil com transporte, alimentação e hospedagem. Empresas patrocinadoras ou interessados em ajudar podem ligar no: (67) 99204-9842 .