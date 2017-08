VÔLEI Brasil vence Sérvia de virada e se classifica para a final do Grand Prix de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei está na final do Grand Prix. A equipe dirigida por José Roberto Guimarães derrotou a Sérvia, neste sábado (5), em Nanjing (china), por 3 sets a 1, com parciais de 20-25, 25-23, 25-14 e 25-23.

Na decisão, o Brasil vai tentar o 12º título. A seleção é a maior vencedora do torneio, seguida de longe pelos Estados Unidos, com seis troféus. As brasileiras ainda contam com cinco vice-campeonatos.



O adversário da final será a Itália, que derrotou a China, atual campeã olímpica, por 3 sets a 1, com parciais de 18-25, 25-23, 25-22 e 27-25. As italianas buscam o primeiro título do Grand Prix após terem sido vice em 2004 e 2005. A final será neste domingo, às 9h (horário de Brasília).



A principal pontuadora do Brasil na partida foi a oposta Tandara, que anotou 24 pontos. A melhor da partida nesse quesito foi a sérvia Boskovic, com 31. A vitória do Brasil nesta madrugada é considerada uma surpresa.



Além de atual vice-campeã olímpica, a Sérvia havia feito a melhor campanha na primeira fase do torneio. Apesar da pouca experiência internacional no vôlei feminino -ficou em terceiro no Grand Prix apenas em duas oportunidades-, a Sérvia havia perdido apenas duas partidas das nove que fez na primeira fase -uma delas do próprio Brasil. Na semifinal, ganhou de Itália e Estados Unidos.



Já o Brasil sofreu para avançar. Antes da última etapa, estava fora da zona de classificação, mas, com três triunfos consecutivos em casa, se garantiu em terceiro lugar. Na fase semifinal, o Brasil perdeu por 3 a 0 para a China e ganhou por 3 a 2 da Holanda.



Conseguiu ficar entre as quatro melhores seleções graças ao triunfo da China sobre a Holanda por 3 a 2 após a seleção asiática ter salvado seis match points.