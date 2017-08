VOLEI Brasil vence o Peru e decide título do Sul-Americano com a Colômbia

Um técnico bem conhecido estava do outro lado da rede. Treinador do Osasco, Luizomar de Moura apontava às peruanas o caminho para vencer as brasileiras. Só que as campeãs do Grand Prix entraram com tudo diante das principais adversárias continentais no Coliseo Evangelista Mora, em Cali.

Com um bloqueio bem encaixado, o Brasil bateu o Peru por 3 sets a 0 - parciais de 25/16, 25/17 e 25/18 - e ficou a um passo do título do Sul-Americano e da vaga no Mundial de 2018, no Japão. A "final" do hexagonal vai ser neste sábado, contra as anfitriãs da Colômbia, também invictas.

A meta do ano

Depois de conquistar o título do Torneio de Montreux e do Grand Prix, o Brasil busca a taça que Zé Roberto considera a mais importante da temporada: a do Sul-Americano. Além da hegemonia continental, está em jogo em Cali uma vaga no Mundial de 2018, no Japão.

Ainda há mais um posto para o continente em um classificatório no Peru, mas a meta da seleção brasileira é se garantir já no hexagonal da Colômbia. Maior campeão com 19 títulos, o time verde-amarelo não perde a competição desde 1993 e tenta a 12ª conquista seguida. Justamente o Peru é a outra única equipe que já venceu o Sul-Americano, com 12 títulos.

Rumo a final

Com a vitória desta sexta, o Brasil manteve a escrita de não perder um set no Sul-Americano de desde 1999. As comandadas de Zé Roberto são líderes com quatro triunfos - superou também Argentina, Venezuela e Chile.

A anfitriã Colômbia, ainda invicta, é a única adversária que pode quebrar o domínio verde-amarelo no continente. As equipes decidem o título do hexagonal em uma espécie de final neste sábado, às 17h30 (de Brasília). O GloboEsporte.com acompanha a partida em Tempo Real.

O time do Brasil

Titulares: Roberta, Tandara, Natália, Adenízia, Carol, Rosamaria e a líbero Suelen.

Entraram: Macris, Amanda e Monique.

Técnico: José Roberto Guimarães

Inimigo íntimo

A maior dificuldade para o Brasil contra o Peru estava no banco de reservas. O técnico Luizomar de Moura já comandou muitas das campeãs do Grand Prix e conhece bem os pontos fortes e fracos do Brasil. Com as orientações do treinador brasileiro, as peruanas conseguiram igualar o início do jogo, mas as brasileiras estavam com todo gás depois de terem descansado contra o Chile - apenas as reservas jogaram. O Brasil encaixou bem o bloqueio para abrir grande vantagem. Foram cinco pontos no fundamento, incluindo o de Carol que fechou o primeiro set: 25 a 16.

Muy bueno

Luizomar via o Brasil arrancar no início do segundo set e pediu tranquilidade às suas jogadoras em portunhol: "Quero ver se esse bloqueio do Brasil é bueno". As peruanas cresceram lideradas por Angela Leyva, mas as campeãs do Grand Prix mantiveram a vantagem. Se o bloqueio já não estava tão "bueno" quanto no primeiro set, o ataque continuava entrando, principalmente a campeã olímpica Natália e com Carol. Foi em uma largadinha da central que o Brasil fechou a segunda parcial: 25/17.

O susto

O Peru aproveitou os erros brasileiros no começo do terceiro set e também encaixou o bloqueio para liderar o placar durante parte da parcial. O técnico Zé Roberto precisou pedir um tempo para dar uma bronca nas campeãs do Grand Prix e cobrar concentração. Mas foi só um susto. Não foi desta vez que o Brasil cedeu um set, o que não acontece desde 1999 no Sul-Americano. Tandara fez uma boa passagem no saque, com direito a dois aces e garantiu a boa vantagem. Um ataque da campeã olímpica deu números finais ao set (25/18) e ao jogo (3 a 0).

Tabela do Sul-Americano

Terça-feira (15/08)

Chile 0 x 3 Venezuela - 19/25, 18/25 e 16/25

Brasil 3 x 0 Argentina - 25/21, 25/15 e 25/15

Peru 0 x 3 Colômbia - 20/25, 23/25 e 20/25

Quarta-feira (16/08)

Brasil 3 x 0 Venezuela - 25/15, 25/6 e 25/12

Argentina 0 x 3 Peru - 19/25, 19/25 e 20/25

Colômbia 3 x 0 Chile - 25/12, 25/17 e 25/12

Quinta-feira (17/08)

Peru 3 x 0 Venezuela - 25/15, 25/21 e 25/21

Brasil 3 x 0 Chile - 25/5, 25/10 e 25/7

Colômbia 3 x 2 Argentina - 26/24, 24/26, 25/17, 22/25 e 15/10

Sexta-feira (18/08)

Chile 0 x 3 Argentina - 16/25, 16/25 e 16/25

Brasil 3 x 0 Peru - 25/16, 25/17 e 25/18

21h30 - Venezuela x Colômbia

Sábado (19/08)

13h30 - Argentina x Venezuela

15h30 - Peru x Chile

17h30 - Brasil x Colômbia

* Horários de Brasília