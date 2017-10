2 a 0 Brasil vence com 'frango' de goleiro de Mali e é 3º no Mundial Sub-17

Em um jogo em que contou com grande atuação do goleiro Gabriel Brazão, o Brasil venceu Mali por 2 a 0 neste sábado (28) e conquistou a terceira colocação do Mundial Sub-17, disputado da Índia.

Pressionada em grande parte do duelo, a seleção abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo graças a um frango do goleiro rival Konta. Alanzinho, do Palmeiras, avançou até a intermediária após um roubo de bola e pegou de bico na bola. O goleiro de Mali, no entanto, não conseguiu pegar uma bola que estava em sua mão e passou embaixo das suas pernas.

Já aos 43 minutos do segundo tempo, em rápido contra-ataque, o Brasil completou o placar com Yuri Alberto, que joga no Santos.

No primeiro tempo, Mali finalizou dez vezes ao golbrasileiro, mas Brazão teve mais uma atuação segura e fez duas grandes defesas para garantir a igualdade.

Após o gol no segundo tempo, o Brasil se fechou na defesa e mais uma vez viu o goleiro do Cruzeiro garantir a vantagem.

A final do Mundial Sub-17 será disputada ainda neste sábado (28) entre Espanha e Inglaterra, que venceu o Brasil na semifinal.