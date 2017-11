ESTE ANO Brasil terá trio de arbitragem e

árbitro de vídeo no Mundial de Clubes

O trio de arbitragem composto por Sandro Meira Ricci, Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse representará o Brasil no Mundial de Clubes da Fifa deste ano, que será realizado em Abu Dhabi entre os dias seis e 16 de dezembro. A notícia vem da própria Fifa, que informou nesta terça-feira (7) todos os árbitros selecionados para o evento.

Além dos três, outro brasileiro irá para o Mundial. Wilton Pereira Sampaio será um dos oito árbitro de vídeos do torneio. O Brasil será o país da Conmebol com mais representantes na arbitragem do torneio, tendo o único trio do continente e um dos três árbitros de vídeo. Andrés Cunha e Mauro Vigliano representarão Uruguai e Argentina, respectivamente.

A Alemanha é o outro país com quatro representantes no apito do mundial. O trio liderado por Felix Brych irá a campo, enquanto Felix Zwayer integra o time dos árbitros de vídeo.

O Mundial de Clubes da Fifa já tem cinco de seus sete clubes participantes definidos. Real Madrid representará a Europa, Wydad Casablanca a África, Pachuca as Américas Central e do Norte, Auckland City a Oceania e Al-Jazira o país sete. Falta a definição do time sul-americano (Grêmio ou Lanús, finalistas da Libertadores) e asiático (Al-Hilal e Urawa Red Diamonds).