SOLIDARIEDADE Brasil será convocado no dia 19 para amistoso em homenagem à Chape

O técnico Tite convoca no dia 19 os jogadores para o amistoso contra a Colômbia, no dia 25, no Engenhão.

A renda da partida será revertida para as vítimas do acidente do avião da Chapecoense, em novembro. Na ocasião, 71 pessoas morreram na queda da aeronave nas proximidades de Medellín.

Tite vai chamar apenas atletas que atuam em clubes brasileiros. A CBF ainda não definiu os valores dos ingressos para o amistoso.

"O critério da formação da lista é técnico-tático, porém em respeito aos clubes e preservando a saúde dos atletas seguiremos um pré-requisito. Nosso departamento médico-físico estará em contato com os clubes para que nos passem uma segurança de que o atleta possa atuar por no mínimo 45 minutos", disse Tite, ao site da CBF.