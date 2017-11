Seleção Brasileira Brasil mantém segunda colocação no ranking da Fifa; Alemanha lidera

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (23) nova parcial do seu ranking de seleções masculinas. O Brasil segue na segunda posição, com 1.483 pontos, atrás apenas da Alemanha, que soma 1.602.

A seleção brasileira conseguiu se manter em segundo mesmo sendo a que mais perdeu pontos no ranking em relação à parcial de outubro, aparecendo com 136 a menos.



Os cinco primeiros colocados não sofreram alterações em relação à parcial de outubro do ranking. Assim, Portugal aparece na terceira posição, seguido por Argentina, que ocupa o quarto lugar, e Bélgica, que segue em quinto.



O principal crescimento entre os dez primeiros colocados foi da Suíça, que saltou da 11ª para a oitava posição. A Espanha também subiu, deixado o oitavo lugar para trás e aparecendo em sexto.



Com isso, a Polônia caiu de sexto para sétimo, a França caiu de sétimo para nono, e o Chile caiu de nono para décimo. O Peru, que estava em décimo, deixou a lista dos dez primeiros e passa a aparecer em 11º.

Veja a pontuação das dez primeiras colocadas:



1 - Alemanha - 1.602

2 - Brasil - 1.483

3 - Portugal - 1.358

4 - Argentina - 1.348

5 - Bélgica - 1.325

6 - Espanha - 1.231

7 - Polônia - 1.209

8 - Suíça - 1.190

9 - França - 1.183

10 - Chile - 1.162