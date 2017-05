FUTEBOL Brasil fracassa no Chuteira de Ouro e Neymar é o 66° colocado

O Brasil teve desempenho ruim no Chuteira de Ouro, prêmio dado ao maior artilheiro dos campeonatos nacionais pela Europa. Na temporada 2016/17, o melhor "brasileiro" na classificação foi Diego Costa (que se naturalizou espanhol e atua pela seleção do país), em 20º lugar com 20 gols. Neymar aparece apenas o 66º colocado, com 13 tentos. O troféu deve ficar Lionel Messi, com 37 gols (restam poucos torneios ainda em andamento).

O prêmio chuteira de ouro é decidido por pontos. Os gols marcados nos Campeonatos Espanhol, Alemão, Inglês, Português e Italiano, são os mais valiosos tendo pontuação dobrada. Assim, Messi, com 37 gols, ganhou o prêmio tendo marcado 74 pontos.



O critério faz com que Vagner Love, do Alanyaspor-TUR, apareça na 40ª colocação com 31,5 pontos apesar de ter marcado 21 gols. No Campeonato Turco, o gol tem 1,5 pontos de valor (restam duas rodadas para o fim da competição). O brasileiro mais bem colocado é Tiquinho, centroavante do Porto, que marcou 19 gols e ocupa o 21º lugar.



Após Vagner Love, o atacante do Barcelona, os brasileiros mais próximos na lista são Neymar e Jonas. Os atacantes do Barcelona e do Benfica dividem a 66ª posição com 26 pontos pelos 13 gols no Campeonato Espanhol e Português, respectivamente.



A queda de desempenho dos dois jogadores nesta temporada foi o principal motivo para o fracasso do Brasil. Na temporada anterior, Jonas foi o quarto colocado com 32 gols (64 pontos), enquanto Neymar terminou em 11º com 48 pontos e 24 gols. O vencedor na ocasião foi Luis Suárez, com 40 gols e 80 pontos.