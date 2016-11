FUTEBOL Brasil assume 2º lugar no ranking de seleções da Fifa

A seleção brasileira de futebol ultrapassou a Alemanha e alcançou a segunda posição no ranking da Fifa, divulgado nesta quinta-feira (24). As informações são da Agência ANSA.

A Argentina mantém a liderança do quadro, enquanto o Chile ocupa a quarta posição. Já a Itália caiu três colocações e de 13º lugar passou para a 16º, após os recentes jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. O último ranking do ano será divulgado em 22 de dezembro e consagrará a melhor seleção de 2016.

Confira a listas das 20 melhores seleções do mundo: 1. Argentina; 2. Brasil; 3. Alemanha; 4. Chile; 5. Bélgica; 6. Colômbia; 7. França; 8. Portugal; 9. Uruguai; 10. Espanha; 11. Suíça; 12. País de Gales; 13. Inglaterra; 14. Croácia; 15. Polônia; 16. Itália 17. Costa Rica 18. México 19. Peru 20. Equador.